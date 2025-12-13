Vitamin ve mineral kaynakları söz konusu olduğunda akla ilk gelen meyvelerden olan portakalın dahi gölgesinde kalabilecek kadar etkili bir doğal desteğin varlığı, uluslararası beslenme uzmanlarının ve bilim insanlarının dikkatini çekti.

Uzmanlar, günlük beslenme düzenimizde sıklıkla yer verdiğimiz, ancak faydaları tam olarak bilinmeyen bir besinin, bağışıklık sistemini desteklemedeki rolünün çok ötesine geçtiğini ifade etti.

BİLİMSEL VERİLER KANITLADI: 10 KAT DAHA GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN ETKİ

Mevcut araştırmalar, bu doğal kaynağın, popüler inanışın aksine portakaldan on kat daha fazla biyoyararlı bileşik içerdiğini gösterdi.

Örneğin, Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nda görev yapan Beslenme Epidemiyolojisi Profesörü Dr. Walter Willett, bu besinin yüksek polifenol ve flavonoid içeriği sayesinde, vücuttaki inflamasyonun azaltılmasında ve hücresel hasarın önlenmesinde kritik bir rol oynadığını belirtti.

"DOĞAL BİR MEKANİZMA SUNUYOR"

Tip 2 diyabet riskini yönetmeye yardımcı olabilecek özellikleriyle öne çıkan bu besin, sadece güçlü bir antioksidan deposu olmakla kalmadı.

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi’nden Metabolizma Uzmanı Prof. Dame Frances Ashcroft, yapılan bir dizi klinik çalışmada, bu doğal şekerin kana karışma hızını yavaşlatan ve insülin hassasiyetini artıran bileşenler içerdiğinin tespit edildiğini dile getirdi.

Prof. Ashcroft, "Bu besin, glisemik kontrolü destekleyen ve kan şekerindeki ani yükselişleri önleyen doğal bir mekanizma sunuyor" diye ekledi.

Uzmanlar, kan şekerini dengeleme potansiyeli sayesinde halk arasında "doğal şeker ilacı" olarak adlandırılmaya başlanan bu mucizevi besinin, düzenli ve dengeli tüketimle genel metabolik sağlığı iyileştirebileceği konusunda hemfikir oldu.