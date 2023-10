Portakalın suyu daha mı çok yararlı

100 gr portakalda 50 mg C vitamini bulunmaktadır. C vitamini kanser ve kardiyovasküler hastalıklara yol açan hücre hasarını engeller, bağışıklık sistemi ve akciğerler başta olmak üzere diğer sistemleri korur. C vitamini kollajen üretiminde etkin rol oynar, yaraların iyileşmesini sağlar, cilt ve bağ dokusunu destekler. Portakal aynı zamanda göz sağlığı için gerekli olan antioksidanları da içermektedir. Lutein ve zeaksantin antioksidanları ile mavi ışığın göze verdiği hasardan korur. Bu antioksidanların alımının artması katarakt ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi göz hastalıklarının oluşumunu engeller.

Ara öğün alışkanlığı olan kişilerde kan şekeri dengede kalır. Kişi gün içerisinde açlık hissetmez ve böylece fark etmeden besin alımları azalır.

Bir büyük boy portakal 4 gram posa içermektedir. Günlük önerilen posa ihtiyacının yüzde 10’unu karşılar. Bir su bardağı portakal suyu ise 0.5 gram posa içermektedir. Günlük posa ihtiyacının yüzde 1’ini karşılar.

Posa sindirim sistemini düzenler, divertiküler hastalık belirtilerini iyileştirir, kolesterolü düşürür ve yemek sonrası kan şekerinin ani artışını önler. Besinin posa miktarı arttıkça sindirimi gecikir. Midenin boşalma hızı ve kan şekerini yükseltme özelliği azalır.Özellikle son dönemlerde daha çok artan meyve suyu tüketimini değerlendirirsek. Hazır meyve suları meyveden çok şeker içermekte ve özellikle diyabet hastalarını çok ciddi derecede tehdit edici durumlara neden olabilmektedir. Şeker oranı bu kadar yüksek olan meyve suları tüketiminin pek çok sakıncası vardır. Kan şekerinin hızlı yükselmesine ve ardından hızlı bir düşüşüne neden olmaktadır. Şeker oranı yüksek olduğu için kalorileri de yüksektir. Posa içeriği olmadığından tokluk sağlamaz aksine çabuk acıkmaya neden olur.

Taze sıkılmış meyve suları hazır meyve sularına göre masum olsa da bilinenin aksine çok da masum değildir. Yetişkin bir bireye günlük 3 porsiyon meyve tüketimi önerilmektedir. 1 orta boy portakal bir porsiyon meyvedir. Peki bir su bardağı portakal suyu için kaç orta boy portakal sıkmak gerekir? Yaklaşık 3 orta boy portakal gerekmektedir. Bu da demek oluyor ki günlük ihtiyacımız olan meyve porsiyonunu 1 su bardağı portakal suyu ile tamamlamış oluyoruz. Üstüne tüketilecek ekstra meyve gereğinden fazla meyve tüketimine neden olacaktır. Her besin gibi meyveyi de gereğinden fazla tüketmek vücudumuz için ekstra bir yüktür. Bu yüzden dikkat edilmelidir. Aynı zamanda meyve suyu taze sıkılsa dahi yine meyvenin posası kaybolur. Meyve tüketildiği zaman meyveden gelen posa sayesinde mide de daha uzun süre kalarak tokluk hissi verir. Meyve sularında bu etkiyi göremeyiz. Sıvı halde oldukları için kana daha çabuk karışır ve kan şekerinin hızlı yükselmesine neden olurlar. Eğer meyve suyu tüketilecekse kişi o gün tükettiği meyve porsiyonunu iyi ayarlamalıdır. Ve aç karna değil karışık bir öğünle beraber tüketmelidir.