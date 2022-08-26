27 Ağustos 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • AKP'li vekil deniziyle meşhur olan İskenderun'da portatif yüzme havuzu açılışı yaptı

AKP'li vekil deniziyle meşhur olan İskenderun'da portatif yüzme havuzu açılışı yaptı

Deniziyle meşhur olan İskenderun'da AKP'li vekil ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü portatif havuz açılışı yaptı!

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 16:50
Son Güncelleme: 26 Ağustos 2022 Cuma - 17:12
Takip Et

Portatif havuzu törenle açtılar. Hem de deniziyle ünlü İskenderun'da

AKP'li vekil deniziyle meşhur olan İskenderun'da portatif yüzme havuzu açılışı yaptı
+
Aa
-

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Yaz Spor Okulları’ ile ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi çerçevesinde Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapılan portatif 2 adet yüzme havuzu hizmete açıldı.

Denizciler Mahallesine kurulan 1 metre 20 santimetre derinliğinde ve 6 metre genişliğe 12 metre uzunluğa sahip 2 adet portatif yüzme havuzun açılışı AKP Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel tarafından gerçekleştirildi.
AKP Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesiyle ‘yaz spor okulları’ kurslarımızda ücretsiz olarak yüzme eğitimleri veriliyor. Yüzme kurslarına talep yoğunluğu olması bizler için gurur vericidir. Bakanlığımızın destekleri 2 yeni portatif havuz kurulumu sağlamış bulunmaktayız. Yüzme branşı ile daha fazla çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel ise, "Görevlendirdiğimiz uzman yüzme antrenörlerimizle havuzlarımızda haftanın 4 günü yüzlerce öğrenciye hizmet veriyoruz. Öğrencilerimiz, hijyenik şartlarda ücretsiz olarak hem yüzme öğreniyor, hem de neşeli anlar yaşıyorlar" diye konuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İngiltere'den flaş Beşiktaş yorumu: Bu çılgın kulüp Premier Lig takımı kuruyor
1
﻿İngiltere'den flaş Beşiktaş yorumu: Bu çılgın kulüp Premier Lig takımı kuruyor
﻿Melih Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na ahlaksız tweet
2
﻿Melih Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na ahlaksız tweet
﻿Fatih Portakal Gülşen'in gerçekte neden tutuklandığını açıkladı. Meydan okudu ve hastag paylaştı
3
﻿Fatih Portakal Gülşen'in gerçekte neden tutuklandığını açıkladı. Meydan okudu ve hastag paylaştı
﻿Almanya’da çıkan orman yangınlarının faturası ağır oldu: 600 milyon Euro
4
﻿Almanya’da çıkan orman yangınlarının faturası ağır oldu: 600 milyon Euro
﻿Cemal Enginyurt Sedat Peker'in açıklamaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker 7 tweet attı, ''Yarın çok eğleneceğiz'' dedi
5
﻿Cemal Enginyurt Sedat Peker'in açıklamaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker 7 tweet attı, ''Yarın çok eğleneceğiz'' dedi
﻿Uzmanı uyardı: Çocuğunuzun ‘dikkatine' dikkat edin
6
﻿Uzmanı uyardı: Çocuğunuzun ‘dikkatine' dikkat edin
﻿Müstehcen görüntüleri ortaya çıkan AKP'li Başkan davam diyerek istifa etti
7
﻿Müstehcen görüntüleri ortaya çıkan AKP'li Başkan davam diyerek istifa etti
﻿Beyoğlu'nda 200 polis suçlu aradı
﻿Beyoğlu'nda 200 polis suçlu aradı
﻿Beyoğlu'nda 200 polis suçlu aradı
﻿Antalya Gazipaşa SYDV personel alacak
﻿Antalya Gazipaşa SYDV personel alacak
﻿Antalya Gazipaşa SYDV personel alacak
﻿Diyanet İşleri Başkanlığı mütercim-tercüman alacak
﻿Diyanet İşleri Başkanlığı mütercim-tercüman alacak
﻿Diyanet İşleri Başkanlığı mütercim-tercüman alacak
﻿Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
﻿Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
﻿Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
﻿IMF: Merkez bankaları enflasyonla mücadelede kararlı davranmalı
﻿IMF: Merkez bankaları enflasyonla mücadelede kararlı davranmalı
﻿IMF: Merkez bankaları enflasyonla mücadelede kararlı davranmalı
﻿Kağıthane’de berbere silahlı saldırı: Traş olan müşteri vuruldu
﻿Kağıthane’de berbere silahlı saldırı: Traş olan müşteri vuruldu
﻿Kağıthane’de berbere silahlı saldırı: Traş olan müşteri vuruldu
﻿Kartal'da feci motosiklet kazası: 2 ölü
﻿Kartal'da feci motosiklet kazası: 2 ölü
﻿Kartal'da feci motosiklet kazası: 2 ölü
﻿Kastamonu'da sağanak: Köprü hasar gördü, iki ev boşaltıldı
﻿Kastamonu'da sağanak: Köprü hasar gördü, iki ev boşaltıldı
﻿Kastamonu'da sağanak: Köprü hasar gördü, iki ev boşaltıldı
﻿Kadıköy’de apartman görevlisi evinde ölü bulundu
﻿Kadıköy’de apartman görevlisi evinde ölü bulundu
﻿Kadıköy’de apartman görevlisi evinde ölü bulundu
﻿Pendik’te şüpheli ölüm: Ağaçta asılı bulundu
﻿Pendik’te şüpheli ölüm: Ağaçta asılı bulundu
﻿Pendik’te şüpheli ölüm: Ağaçta asılı bulundu
﻿Çukura düşen yaralıyı kurtarmak istedi, kendisi de düştü
﻿Çukura düşen yaralıyı kurtarmak istedi, kendisi de düştü
﻿Çukura düşen yaralıyı kurtarmak istedi, kendisi de düştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.