Portekiz basını Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’yü konuşuyor

Portekiz Ligi'ne fırtına gibi başlayan Kerem Aktürkoğlu, son haftalarda kendisinden beklenen performansın altında kaldığı için eleştirilere hedef olmuştu. Son bir kaç maça da yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Famalicao karşılaşmasında ilk 11'e geri döndü.



Benfica karşılaşmadan 4-0'lık skorla galip ayrılırken, Leandro Barreiro 11, 36 ve 67. dakikalarda ağları havalandırarak hat-trick yaptı.



ASSİTİ KEREM YAPTI, ORKUN GOLÜ ATTI



Karşılaşmanın 80. dakikasında ise Orkun Kökçü sahne aldı ve skoru belirleyen golü kaydetti. Asisti yapan isim ise Kerem Aktürkoğlu oldu. Bu sonuçla birlikte Benfica puanını 41 yaptı ve zirve takibini sürdürdü. Famalicao ise 20 puanda kaldı.



'TÜRK ORTAKLIĞI FARKI GETİRDİ'



Özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun 'al da at' dercesine yaptığı asisti, gecenin en şık hareketlerinden biri olurken A Bola 'Türk ortaklığı farkı getirdi' yorumunu yaptı. Somosfanaticos ise 'Maestro Orkun skoru 4-0 yaptı' başlığını atarken, haberde şu ifadeleri kullandı:

"Orkun Kökçü, João Rêgo ve vatandaşı Kerem Aktürkoğlu'nun tasarladığı hamleyi hassas bir şekilde tamamladı. Kısacası Benfica misyonunu yüksek bir sanatsal skorla yerine getirdi."