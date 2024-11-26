Portekiz basını Kerem’in neden Barcelona’ya gidemeyeceğini açıkladı

Bir dönem Galatasaray forması giyen Yasin Öztekin yaptığı açıklamada Kerem Aktürkoğlu’nun Barcelona’ya transfer olabileceğini belirterek, "İçimde öyle bir his var. Oynayabilecek kapasitesi de var. Şu anda Benfica'da her maçta gol atıyor, asist yapıyor. Ben ona da 1 sene sonra transfer yapacağını söyledim. İnşallah Barcelona'da onu canlı izleriz” ifadelerini kullandı.

Portekiz basını, Bucaspor’da kariyerine devam eden Öztekin’in açıklamalarından yola çıkarak çarpıcı bir analiz yayınladı. Analizde Kerem’in neden Barcelona’da forma giyemeyeceği anlatıldı.

Analizde, Benfica'nın 100 milyon euroluk serbest kalma bedeli belirlemesi durumunda Barcelona'nın bunu karşılamasının mümkün olmadığı belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu'nun mevcut serbest kalma bedeli 60 milyon euro olarak gösterilirken milli futbolcuyu Avrupa'nın dev kulüplerinden ilgi var.

26 yaşındaki futbolcuyu kolay kolay bırakmayı düşünmeyen Benfica'nın, kısa süre içerisinde Kerem Aktürkoğlu ile serbest kalma maddesini güncellediği yeni sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla bu sezon 12 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.