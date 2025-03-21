Portekiz ekibi Demir Ege için resmen harekete geçti! İşte Beşiktaş’ın yanıtı

Sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege Tıknaz için Portekiz ekibi, Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Rio Ave Kulübü, 5 milyon Euro olan satın alma opsiyonu için Beşiktaş'tan indirim talep etti.



Beşiktaş ise bu isteğe olumsuz yanıt verdi. Siyah-Beyazlılar, oyuncu için önceden belirlenen satın alma opsiyonunda herhangi bir indirime gidilmeyeceğini belirterek, görüşmeleri sonlandırdı.



Genç orta saha, Portekiz'de çıktığı 24 maçta 1661 dakika süre aldı ve 1 gol, 2 asistlik performans gösterdi. Oyuncu gösterdiği bu performans ile kariyerinde ilk defa A Milli Takımı çağrıldı.