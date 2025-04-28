Portekiz Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’yü konuşuyor: 6 gollü maç sonrası övgü yağdırdılar

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Ligi’nde AVS'yi 6-0 mağlup etti. Portekiz devine galibiyeti getiren gollerden birini Kerem kaydederken diğer goller ise Tomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Zeki Amdouni, Andrea Belotti ve Nicolas Otamendi'den geldi.

Bu galibiyetle puanını 75'e yükselten Benfica, bir maç eksiği olan Sporting Lizbon'un 3 puan önünde liderliğini sürdürdü. AVS ise 24 puanla 16. sırada kalmaya devam etti.

İlk yarının 40. dakikasında Benfica adına dördüncü golü kaydeden Kerem, ikinci yarıda da Andrea Belotti'ye asist yaparak takımının beşinci golüne katkı sağladı. Sezon genelinde de istikrarlı performansını sürdüren milli yıldız, 6-0'lık galibiyetin mimarlarından biri oldu.

Portekiz basını 6 gollü galibiyetin ardından Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’yü manşetlerine taşıdı.

A Bola'nın değerlendirmesinde şu ifadeler yer aldı:



"Sahanın en iyisi: Kerem Aktürkoğlu. Sihirli anlarıyla tanınan Kerem, Benfica için sadece sürpriz yaratan bir oyuncu değil, aynı zamanda oyun akışını değiştiren önemli bir parça haline geldi. Savunma ve hücum geçişlerinde takım arkadaşlarına sürekli çözümler sunuyor. Hızıyla dikkat çekiyor ve oyunu yönlendirme becerisiyle fark yaratıyor. 4. dakikada attığı ancak iptal edilen golle başladığı maçı, 40. dakikada kaydettiği gol ve Belotti'ye yaptığı asistle tamamladı. Gerçekten unutulmaz bir performans sergiledi."

ORKUN KÖKÇÜ DE ÖVGÜ TOPLADI



Karşılaşmada görev yapan bir diğer milli futbolcu Orkun Kökçü için de olumlu yorumlar geldi. A Bola, Orkun'a 10 üzerinden 6 puan vererek şöyle yazdı:

"Oyunun temposunu akıllıca yönlendirdi, uzun ve kısa paslarda güven verdi. Son golün hazırlığında serbest vuruşu kullandı ve takımının ritmini diri tutmayı başardı."