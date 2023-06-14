Portekiz medyasından Trabzonspor’a transfer iddiası!

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Yeni sezon için bir yandan kulübün bütçesini düzeltmeye çalışan, bir yandan da bu ay sonuna kadar kulübün 17 Milyon Euro’luk ödemesi için sponsorluk görüşmelerine devam eden Trabzonspor yönetimi, kendi bütçesini aşmayacak şekilde ki transfer çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

Kulübün borç programını ödeyebilecek seviyelere çekmeye çalışan ve aynı zamanda da yine bu sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'un, Portolu ve fiyatı uygun bir defans oyuncusunu kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia edildi.

Portekiz’in medyasının önemli gazetelerinden olan Record'a göre; Bordo Mavililer, Porto ile sözleşmesi sona eren Wilson Manafa'ya imza attırmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor'un gündemine gelen ve bonservisi elinde olan Manafa, defans bloğunda görev yapıyor.

Genelde sağ bekin yanı sıra sol bek ve sağ kanatta da görev yapabilen Manafa, bu sezon 18 resmi maçta forma giymişti.

Kariyerinde daha önce Portekiz dışına çıkmayan 28 yaşındaki oyuncu, Porto'nun dışında Anadia FC, Portimonense, Varzim, Beira-Mar ve Sporting B formalarını da giydi.

Gine-Bissau asıllı oyuncu, Porto kariyerinde 130 resmi maça çıkarken 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Hızı ve dayanıklılığı ile ön plana çıkan Wilson Manafa'nın zayıf yanının ise savunma olduğu belirtiliyor.

Portekiz basının iddiası ne kadar doğru, yanlış bu hafta sonuna kadar kesinlik kazanacaktır.