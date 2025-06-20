Portekiz üretici fiyatları sert düştü

Portekiz İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre, ülkede sanayi üretici fiyatları Mayıs 2025’te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.1 oranında geriledi. Nisan ayındaki yüzde 2.6’lık düşüşle karşılaştırıldığında bu, Aralık 2023’ten bu yana kaydedilen en sert yıllık düşüş oldu.

Söz konusu gerilemenin başlıca nedeni enerji fiyatlarında yaşanan yüzde 7.2’lik çarpıcı düşüş. Nisan’da bu oran yüzde 5.6 idi. Özellikle zeytinyağının başı çektiği dayanıksız tüketim mallarındaki fiyat düşüşü yüzde 4.1’e ulaştı. Ara mallarında ise yüzde 2.4’lük bir gerileme kaydedildi.

Buna karşın, dayanıklı tüketim mallarında fiyatlar sabit kaldı ve bir önceki aya kıyasla yüzde 3.2 oranında artış gösterdi. Sermaye mallarında ise fiyatlar yüzde 0.9 oranında yükseldi.

Aylık bazda bakıldığında üretici fiyatları Mayıs ayında yüzde 0.1 oranında geriledi. Nisan ve Mart aylarında ise bu oran yüzde 1’in üzerindeydi.