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Benfica Sporting Lizbon maçında gol yağmuru

Portekiz Ligi'nin iki devi Benfica ile Sporting Lizbon, 16. hafta maçında karşı karşıya geldi

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 06:56
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Portekiz'de Benfica-Sporting Lizbon maçı nefes kesti

Benfica Sporting Lizbon maçında gol yağmuru
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Portekiz Ligi'nin iki devi Benfica ile Sporting Lizbon, 16. hafta maçında Estadio da Luz'da karşı karşıya geldi.

Müthiş bir mücadeleye sahne olan maç 2-2 sona erdi.

Benfica'nın gollerini 37 ve 64. dakikalarda Gonçalo Ramos attı. 

Sporting'in golleri ise 27. dakikada Francisco Trincao ve 53. dakikada penaltıdan Pedro Gonçalves'ten geldi.

Portekiz Ligi'nde Benfica 41 puanla liderliğini sürdürürken, Sporting Lizbon 29 puana ulaştı.
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