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Milliler suyun altından 3 madalya çıkardı

Milli Takım, suyun altında 3 madalya buldu.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 16:29
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Portekiz'de düzenlenen CMAS Sualtı Görüntüleme Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın ve 2 gümüş madalya kazanan, Sualtı Görüntüleme Milli Takımı yurda döndü

Milliler suyun altından 3 madalya çıkardı
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Portekiz'de düzenlenen CMAS Sualtı Görüntüleme Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın ve 2 gümüş madalya kazanan, Sualtı Görüntüleme Milli Takımı yurda döndü.Türkiye Sualtı Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkan Oğuz Aydın, Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi temsil eden ay-yıldızlı sporcuları İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda çiçeklerle karşıladı.



Şampiyonada, Eser Paşa ve Tolga Pat ikilisi makro kategoride altın, aynı kategoride Taner Atılgan ve Abdullah Korkmaz ekibi gümüş, ayrıca Taner Atılgan ve Abdullah Korkmaz ikilisi fotoğraf dalı ile geniş açı kategorisinde de gümüş madalya elde etmişti.

Uzun yıllardır Türkiye'nin video dalında katılmadığı şampiyonalarda bu yıl video dalında ise Ali Şener ve Ayşegül Şener ekibi 2 kategoride dördüncü olmayı başardı.

Şampiyonada ülke puanları ile de milliler, Avrupa üçüncülüğü elde ederken millilerin dünya şampiyonası için hazırlıklarına ilk fırsatta başlayacağı belirtildi.

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