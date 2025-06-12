Portekiz’de enflasyon son 3 ayın zirvesinde

Portekiz İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, ülkede yıllık enflasyon oranı Mayıs 2025’te yüzde 2,3 olarak kesinleşti. Bu oran, son üç ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Nisan ayında enflasyon yüzde 2,1 seviyesindeydi.

Fiyat artışlarında en dikkat çeken kalemler işlenmemiş gıda ürünleri oldu. Bu kategoride yıllık artış yüzde 4,01’i buldu. İşlenmiş gıdalar yüzde 1,11, enerji fiyatları ise yüzde 0,11 oranında yükseldi. Harcama gruplarına göre en yüksek artış yüzde 6,14 ile restoran ve otellerde yaşandı. Konut ve kamu hizmetleri fiyatları yüzde 4,16, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 2,55, eğlence ve kültür yüzde 3,72, eğitim ise yüzde 3,41 arttı.

Enerji ve işlenmemiş gıdayı dışlayan çekirdek enflasyon oranı ise yüzde 2,2 olarak gerçekleşti. Bu, ilk tahmin olan yüzde 2,3’ün hafif altında kalsa da, nisan ayındaki yüzde 2,1’lik oranın üzerinde. Aylık bazda tüketici fiyat endeksi ise yüzde 0,3 yükseldi.