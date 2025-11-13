Portekiz’de dünden bu yana etkisini sürdüren Claudia Fırtınası can kaybına neden oldu. Polis tarafından yapılan açıklamada, başkent Lizbon’un yaklaşık 30 kilometre güneyinde bulunan Fernao Ferro bölgesinde meydana gelen şiddetli yağışlar sele neden oldu. Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma Kurumu (ANEPC), yerel saat ile 11.00 itibariyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin evlerde yaşanan su baskınları nedeniyle yerinden olduğunu bildirdi. Ayrıca, bölgede 13 bin kişinin elektrik kesintisinden etkilendiği ve resmi makamlara 918 ihbarın ulaştığı belirtildi.

Olay yerine gelen acil durum ekipleri, selden etkilenen bir evin kapılarını ve camlarını kırarak eve girdi. Ekipler burada 80’li yaşlarında bir çiftin su üstünde yüzen cansız bedenleriyle karşılaştı. Yetkililerin açıklamasında evin tamamını su bastığı belirtildi.

Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü (IPMA), devam eden şiddetli yağış durumu nedeniyle bölgede kırmızı alarm durumu ilan edildiğini açıkladı.