Portekiz’de gündem Kerem Aktürkoğlu: Büyü tersine döndü

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 17. haftaya kadar tüm kulvarlarda oynadığı 21 maçta 12 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

26 yaşındaki futbolcu, 27 Ekim'de Rio Ave karşısında hat-trick yapmıştı. A Bola'da yer alan haberde bu performansının ardından Kerem Aktürkoğlu'nun bitiriciliğinde ciddi bir düşüş yaşandığı belirtildi.

Milli futbolcunun Rio Ave maçından bu yana sadece 3 gol atabildiği vurgulandı.

Haberde Kerem Aktürkoğlu'nun "Harry Potter" lakabına gönderme yapılarak, "Sihirli değneğin tekrar çalışmasını ve büyünün tersine dönmesini istiyor" ifadeleri yer aldı.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla 38 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda Kerem, 11 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.