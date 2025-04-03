Portekiz’de gündem Kerem Aktürkoğlu: Herkesi kendine hayran bıraktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Portekiz’de gündem Kerem Aktürkoğlu: Herkesi kendine hayran bıraktı

Benfica’nın Farense’yi 3-2 mağlup ettiği maçta Kerem Aktürkoğlu 2 gol attı. Milli oyuncunun performansı Portekiz’de gündem olurken herkesi kendine hayran bıraktı.

Portekiz Ligi'nde Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun 2 gol, 1 asist yaptığı maçta Farense'yi 3-2 mağlup etti

Benfica, sahasında ağırladığı Farense karşısında 7. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçerken milli futbolcu, 23. dakikada ise Vangelis Pavlidis'in golünde asisti yapan isimdi.

Farense, 43. dakikada Tomas Ribeiro'nun golüyle farkı bire indirdi. Başka golün çıkmadığı ilk yarı 2-1 Benfica üstünlüğüyle sona erdi.

54. dakikada bir kez daha sahaneye çıkan Kerem Aktürkoğlu skoru 3-1'e getirdi. Karşılaşmada kapanış golü ise 63. dakikada Rony Lopes'ten geldi. Mücadele 3-2'lik Benfica galibiyetiyle sonuçlandı.

Kerem Aktürkoğlu'nun 2 gol-1 asistlik performansı Portekiz basınında da geniş yer buldu.

Noticias ao Minuta'da yer alan haberde Kerem Aktürkoğlu'nun Faranse'ye kabusu yaşattığı belirtildi.

Goal Point ise Pavlidis ve Kerem Aktürkoğlu işbirliği için "Türk-Yunan ittifakı zorlu bir zafere değer" ifadelerini kullandı.

89 dakika oyundan kalan Kerem Aktürkoğlu, yerini Amdouni'ye bırakırken tribünlerde adeta kıyamet koptu. Tribünlerdeki binlerce kişi milli futbolcuyu alkışladı ve adını haykırdı.

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