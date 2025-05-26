Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü!

Portekiz Premier Ligi'nde şampiyonluğu Sporting Lizbon'a kaptıran Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün takımı Benfica, Portekiz Kupası finalinde yeşil beyazlı rakibine yenilerek bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Sporting, Benfica'yı uzatmalarda 3-1 yenerek kupaya uzandı.

Jamor Ulusal Stadyumu'ndaki müsabakada milli futbolcu Orkun Kökçü'nün 47. dakikada Benfica'yı öne geçiren golünün asisti de bir diğer milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Müsabakanın ardından Portekiz basınından Abola, iki oyuncumuz hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu.

İşte gazetenin Kerem ve Orkun için yazdıkları;

"Güçlüydü. Ceza sahası dışından, çok güçlü bir sağ ayak vuruşuyla, tüm Sporting savunmasını şaşırtan, ustalıkla atılmış gol Türk milli futbolcu için eşsiz bir andı. O, sadece Kırmızılılar için bir figür değildi, aynı zamanda maçın kaderini belirleyecek anlarda da başrol oynadı. Fiziksel sorunlar nedeniyle oyundan erken çıkınca tüm takımı hareket ettirebilecek bir tedarik kaynağı ve oyun organizatöründen mahrum bıraktı. Sadece ritimleri yönetmek değil, aynı zamanda topu taşımak, oyunun tamamına çevresel bir bakış açısıyla bakmak... Onun çıkışıyla Benfica bunların hepsini, hatta çok daha fazlasını kaybetti. Sezon boyunca en net maçlarından biriydi."

"Dikine oynadı ve sol kanatta her zaman derin oyunlar aradı ama topla çok az oynadı ve karar alma süreçlerinde çok az iddialıydı. Topun Eduardo Quaresma'ya (46) kaptırıldığı ve Sporting'in avantaj sağladığı an konsantrasyon eksikliğinin bir örneğiydi. Olumlu nokta? Kökçü'nun golünde etkili oldu ve vatandaşı adına mükemmel bir asist yaptı."