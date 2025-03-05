Portekiz’de gündem Kerem ve Orkun: Barcelona maçı için karar çıktı

Milli oyuncular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün takımı Benfica Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona ile karşılaşacak. Kritik maç öncesi 2 milli oyuncunun sahaya ilk 11’de çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu.

Portekiz basınında çıkan haberlerde Ramazan Ayı’nın başlamasına dikkat çekilerek 2 oyuncunun durumuna vurgu yapıldı.

Portekiz’in en çok satan spor gazetesi A Bola’da çıkan haberlerde Benfica’daki Müslüman oyuncularla ilgili “Müslümanlar bu cuma günü Ramazan ayına başladı ve 30 Mart'a kadar gün doğumundan gün batımına kadar hiçbir şey yiyip içmeyecekler. Bu durum, yaşam biçiminde önemli bir değişikliğe yol açabilir” ifadeleri yer aldı.

KEREM VE ORKUN 11’DE OLACAK MI?

Ortaya çıkan haberler sonrası Kerem ve Orkun’un sahaya ilk 11’de çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu.

Gelen son haberlere göre Teknik Direktör Bruno Lage oruç tartışmalarına son noktayı koydu.

Portekiz basınına göre Benfica’nın sahaya çıkması beklenen 11’i şöyle:

Trubini, Araujo, Silva, Otamendi, Carreras, Aursnes, Barreiro, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis, Schjelderup.