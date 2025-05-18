Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu krizi! Birbirlerine girdiler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu krizi! Birbirlerine girdiler

Portekiz Ligi'nin son haftasında Benfica deplasmanda Braga ile 1-1 berabere kaldı. Bu mücadelede etkisiz bir oyun sergilediği için 59. dakikada oyundan alınan milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu için sosyal medyada taraftarlar birbirlerine girdiler.

Portekiz Ligi'nde Benfica ile Sporting son haftaya puan puana girdi. Son haftada Sporting sahasında Vitoria Guimaraes ile karşılaşırken Benfica ise deplasmanda Braga'ya konuk oldu.

Sporting sahasında 2-0 kazanırken Benfica ise deplasmanda Braga ile berabere kaldı. Portekiz Ligi'nde Sporting 82 puanla şampiyonluğunu ilan etti. Benfica ise 80 puanla ikinci sırada kaldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Şampiyonluğu kaybetmenin ardından sosyal medyada taraftarlara mesaj gönderen Kerem Aktürkoğlu, "Bu, duygularımızı kelimelere dökmenin zor olduğu anlardan biri. Benfica taraftarlarına bu sezon hak ettikleri şampiyonluğu yaşatamadığımız için üzgünüz. Sezon boyunca bize verdikleri destek hepimiz için çok önemli" diyerek sözlerine başlayan Kerem Aktürkoğlu, sonuçtan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.Dün akşam oynanan maçta beklenen performansı sergileyemeyen Kerem için Portekiz basını şu ifadelere yer verdi; "Sağ tarafa geçmek zorunda kaldığında aynı oyuncu değil. Diyagonal yapma ve iç ayağıyla, sağ ayağıyla, en iyi ayağıyla şut çekme yeteneğini kaybediyor."

"Ancak Bruno Lage Di Maria yerine Schjelderup'u oyuna aldı ve bu durumda Türk oyuncu solu terk etmek zorunda kalıyor. Ancak bu, topu tutarken ya da dripling yaparken yaptığı bazı temel hataları haklı çıkarmıyor. Doğal olarak değiştirildi."

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TARAFTARLAR TARTIŞTI

Sosyal medyada ise Kerem Aktürkoğlu ile ilgili çarpıcı bir tartışma yaşandı. Bir Benfica taraftarı Braga-Benfica maçı oynanırken yıldız oyuncuyu eleştiren bir tweet attı. Buna karşılık olarak başka bir Portekizli Benfica taraftarı ise, "Çocuğu suçlamak kolay. Pavlidis ile birlikte sezon boyu oyunun içinde en çok olan oyuncuydu" yanıtını verdi.

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