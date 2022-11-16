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Ronaldo ile antrenmanda tartışmıştı. Gerçek sonradan ortaya çıktı

Cristiano Ronaldo milli takım kampında Bruno Fernandes'ten sonra bu kez Cancelo ile de gerginlik yaşadı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 11:10
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Portekiz'de Ronaldo ile Joao Cancelo tartışmıştı. Gerçek sonradan ortaya çıktı

Ronaldo ile antrenmanda tartışmıştı. Gerçek sonradan ortaya çıktı
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Bruno Fernandes'in Ronaldo ile soğuk selamlaşması gündem olurken, Portekiz idmanından ilginç görüntü geldi. Manchester City'nin yıldız ismi Cancelo'nun Ronaldo'yu terslemesi görüntülere yansıdı.  Fakat gerçek sonradan ortaya çıktı.

FELIX AYAĞINA BASINCA CANCELO'YU UYARDI
Joao Cancelo'nun CR7'ye tepkisinin nedeni belli oldu. Ronaldo'nun Joao Felix'in antrenmanda ayağına basan Cancelo'nun yanına gidip uyardığı, bunun üzerine yıldız ismin 37 yaşındaki oyuncuyu terslediği ortaya çıktı.

 

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