Portekiz'de tramvay kazası: 15 ölü

Kaynak: AA
Portekiz'in merkezi Lizbon'da tramvayın raydan çıkması neticesinde 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da tramvayın raydan çıktığı olayda 15 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 18 kişi yaralandı.

Ülke medyasında yer alan haberlere göre, Lizbon'un simgesel yapılarından, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Gloria tramvayı, yerel saatle 18.00 civarında raydan çıktı.

Kazada 15 kişi yaşamını kaybetti, 5'i ağır 18 kişi yaralandı.

Portekiz Devlet Başkanı Marcelo Rebelo de Sousa, yaptığı yazılı açıklamada, kazada ölenlerin ve yaralananların bulunduğunu onayladı ve üzüntü duyduğunu ifade etti.

Sosyal medyadaki görüntüde, tramvaydan duman çıktığı ve insanların enkazı kaldırmaya uğraştıkları görüldü.

Öte yandan, gerçekleşen kaza sebebiyle Portekiz yönetimi 1 günlük ulusal yas, Lizbon Belediyesi ise 3 günlük yas ilan etti.

