Portekiz'de ulaşım krizi: İşçiler greve gidiyor

Şirket yetkilileri, grevin bilet kontrolörleri tarafından başlatıldığını ve bu nedenle tüm tren hatlarında seferlerin büyük ölçüde etkileneceğini belirtti. Yapılan açıklamada, bu greve ilişkin herhangi bir asgari hizmet düzeyinin belirlenmediği ifade edildi. Yani belirli sayıda trenin çalışması için yasal bir zorunluluk bulunmuyor.

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GREVİN GEREKÇESİ: ÜCRET ANLAŞMAZLIĞI

Grev kararı, CP bilet kontrolörlerini temsil eden SFRCI Sendikası tarafından alındı. Sendika yetkilileri, iki ay önce şirket yönetimi ile varılan bir maaş düzenlemesi anlaşmasının şartlarının yerine getirilmediğini ileri sürdü. Özellikle maaş skalalarının yeniden yapılandırılması konusunda verilen sözlerin tutulmadığını vurgulayan sendika, bu durumun çalışanların güvenini sarstığını ve greve gitmekten başka çarelerinin kalmadığını açıkladı.

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YOLCULARA BİLET İADE VE DEĞİŞİM HAKKI

Şirket, yaşanacak aksamalar nedeniyle mağdur olacak yolcular için bazı telafi önlemleri aldığını da duyurdu. CP, grevden etkilenen Alfa Pendular, Intercidades, Uluslararası, InterRegional ve Regional tren servisleri için bilet satın almış olan müşterilerin ücretsiz bilet değişimi veya tam bilet iadesi hakkına sahip olacağını açıkladı. Yolcular, istedikleri takdirde aynı kategoride ve sınıfta başka bir tren seferine ücretsiz şekilde aktarılabilecek.

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ÜLKE GENELİNDE ULAŞIM KRİZİ KAPIDA

Grev nedeniyle sadece büyük şehirlerde değil, kırsal alanlardaki tren hatlarında da ciddi kesintiler yaşanması bekleniyor. Başkent Lizbon, Porto ve Faro gibi ana hatlardaki tren trafiği neredeyse durma noktasına gelebilir. Ayrıca uluslararası seferlerde de iptaller ve ciddi gecikmeler yaşanacağı öngörülüyor. Özellikle iş saati başlangıç ve bitişlerinde istasyonlarda büyük bir yoğunluk oluşabileceği belirtiliyor.

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YETKİLİLERDEN ALTERNATİF ULAŞIM UYARISI

Ulaştırma Bakanlığı ve yerel yönetimler, vatandaşlara alternatif ulaşım araçlarını kullanmaları çağrısında bulundu. Otobüs, metro ve feribot gibi diğer toplu taşıma seçeneklerinin daha fazla tercih edilmesi öneriliyor. Ancak bu sistemlerde de yoğunluk yaşanabileceği için yolcuların yolculuk planlarını mümkün olduğunca önceden yapmaları istendi.

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EKONOMİK ETKİLER VE GELECEK SENARYOLARI

Bu tür grevlerin ekonomiye doğrudan etkisi oldukça büyük. İşe geç kalan çalışanlar, iptal edilen iş seyahatleri ve aksamaya uğrayan tedarik zincirleri nedeniyle ülkede üretkenlik kaybı yaşanması bekleniyor. Ayrıca turizm sektörü de zarar görebilir. Özellikle nisan sonunda Portekiz’e turist akını beklenirken, yaşanan ulaşım krizinin ülkeye ciddi dolar bazlı zararlar verebileceği ifade ediliyor. Eğer sendika ile şirket yönetimi arasında kısa sürede bir uzlaşma sağlanamazsa, ilerleyen haftalarda daha uzun süreli grevler de gündeme gelebilir.