Portekiz'de yeni işsizlik oranları açıklandı

Portekiz Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) açıkladığı verilere göre, Mayıs 2025'te Portekiz'deki işsizlik oranı %6,3 seviyesinde değişmeyerek son on iki ayın en düşük değerinde kalmayı sürdürdü. İşsiz sayısı 900 kişi azalarak 348.900'e gerilerken, istihdam edilen kişi sayısı 12.600 düşüşle 5,206 milyona indi.

Nisan ayında %65,1 olan istihdam oranı Mayıs'ta %64,9'a geriledi. İşgücüne katılım oranı da %69,5'ten %69,2'ye düştü. İşsiz nüfus, eksik istihdam edilen yarı zamanlı çalışanlar, iş arayan ancak mevcut olmayan atıl kişiler ve mevcut ancak aktif olarak iş aramayanları kapsayan işgücü eksikliği oranı ise Nisan'daki %10,6'dan Mayıs'ta %10,5'e geriledi. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre, Avrupa Birliği'nde ortalama işsizlik oranı %5,9 iken Euro Bölgesi'nde bu oran %6,2 olarak kaydedildi. Genç işsizlik oranı ise 16-24 yaş arası bireylerde %19,5 seviyesinde sabit kaldı, bu da Mayıs 2023'teki %23,4'lük orana göre önemli bir iyileşme gösteriyor.

Portekiz hükümeti, 2025 yılı için minimum aylık ücreti 870 dolara yükseltme kararı almış ve 2025-2028 döneminde ortalama maaşlarda yıllık %4,5 ila %5 arasında artış hedefleyerek 2028'de 1.890 dolara ulaşmayı amaçlıyor.