Portekiz’deki 9 gollü maç nefes kesti! Kerem ve Orkun da sahadaydı

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Portekiz’deki 9 gollü maç nefes kesti! Kerem ve Orkun da sahadaydı

Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasına damga vuran maç Portekiz’de oynandı. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Benfica, Barcelona’yı konuk etti. Toplam 9 golün atıldığı maç nefes kesti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Benfica, sahasında Barcelona ile karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'daki maçı Barcelona, 5-4'lük skorla kazandı.

Benfica, henüz ikinci dakikada Vangelis Pavlidis ile öne geçti. Barcelona'da Robert Lewandowski, 13. dakikada kullandığı penaltıda skoru 1-1 yaptı. Benfica'da ilk golü atan Pavlidis, 22'de ve 30. dakikada penaltıdan fileleri havalandırdı ve Portekiz temsilcisi soyunma odasına 3-1 önde gitti.

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Barcelona, 64. dakikada Raphinha ile 3-2'yi buldu. Benfica, bu golden 4 dakika sonra, 68. dakikada Ronald Araujo'nun kendi kalesine attığı golle skoru 4-2'ye getirdi.

Barcelona, 78'de Robert Lewandowski'nin attığı penaltı golüyle durumu 4-3 yaptı ve umutlandı. Katalan ekibi, Eric Garcia'nın 86. dakikada attığı golle 4-4'ü buldu. Barcelona, Raphinha'nın 90+6'daki golüyle maçı 5-4 kazandı.

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YEDEK KULÜBESİNDE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Benfica'da Arthur Cabral, 90+8'de yedek kulübesinde kırmızı kart gördü. Benfica'da milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Kerem 71, Orkun 80 dakika sahada kaldı.

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Bu sonucun ardından Benfica, 10 puanda kaldı. Barcelona, 18 puana yükseldi. Şampiyonlar Ligi'nin gelecek ve son haftasında Benfica, Juventus ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Barcelona, sahasında Atalanta'yı konuk edecek.

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