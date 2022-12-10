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Iraklılar, Fas'ın zaferini kendi zaferleri olarak görüyor

Dünya Kupası'nda Fas sürprizlere devam ediyor.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 21:12
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Iraklılar, Fas'ın zaferini kendi zaferleri olarak görüyor
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Bağdat'ta Iraklılar da kendilerininmiş gibi hissettiren tarihi bir zaferi kutlamak için sokaklara döküldü.

El Cezire'den Bağdat'tan Mahmoud Abdel Wahed, "Bu gece Irak bu maçı kazanmış gibi kutlayacak" ifadesini kullanırken. ''Sadece Fas için değil, tüm Afrika kıtası ve tüm Arap dünyası için." sözlerini ekledi.

Abdel Wahed, bunun hayallerinin, hırslarının ve dualarının ötesinde olduğunu ve kutlamalarının özellikle Bağdat'ın orta ve güneyinde olmak üzere gece boyunca devam edecek.

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