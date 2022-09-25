25 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ronaldo kanlar içinde yerde kaldı

UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı. Çekya'daki maçta Portekiz'in yıldızı Ronaldo bir pozisyonda kanlar içinde yerde kaldı

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 05:36
Takip Et

Portekiz'in Çekya'yı farklı yendiği maçta yürekler ağza geldi

Ronaldo kanlar içinde yerde kaldı
+
Aa
-

UEFA Uluslar Ligi gruplarında 5. hafta maçları 9 maçla tamamlandı.

A Ligi 2. Grup'ta Portekiz, deplasmanda Çekya'yı 4-0 mağlup etti. Golleri 33 ve 52. dakikalarda Diogo Dalot, 45. dakikada Bruno Fernandes ile 82. dakikada Diogo Jota attı.

Maçın 13. dakikasında Cristiano Ronaldo, kaleci Tomas Vaclik ile hava topunda çarpıştı. Kötü bir şekile yere düşen Ronaldo'nun burnu kanadı. Bir anda yüzü de kanlar içerisinde yerde kalan 37 yaşındaki oyuncu için maç bir süre durdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Ronaldo tekrar oyuna döndü.

Grubun diğer mücadelesinde İspanya, sahasında İsviçre'ye 2-1 mağlup oldu. İsviçre'nin gollerini 21. dakikada Manuel Akanji ve 58. dakikada Breel Embolo atarken, ev sahibi ekibin tek golü 55. dakikada Jordi Alba'dan geldi.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

2. Grup:

İspanya-İsviçre: 1-2
Çekya-Portekiz: 0-4

B Ligi

1. Grup:

Ermenistan-Ukrayna: 0-5
İskoçya-İrlanda Cumhuriyeti: 2-1

2. Grup:

İsrail-Arnavutluk: 2-1

4 .Grup:

Slovenya-Norveç: 2-1
Sırbistan-İsveç: 4-1

C Ligi

2. Grup:

Kuzey İrlanda-Kosova: 2-1
Kıbrıs Rum Kesimi-Yunanistan: 1-0

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
1
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
2
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿A Milli Takımın yeni teknik direktörünü açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
3
﻿A Milli Takımın yeni teknik direktörünü açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
﻿A Milli Takımın yeni teknik direktörünü açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
﻿Akşener 'O şerefsize gereğini yapamadım' dedi ve dört kez üst üste özür diledi
4
﻿Akşener 'O şerefsize gereğini yapamadım' dedi ve dört kez üst üste özür diledi
﻿Akşener 'O şerefsize gereğini yapamadım' dedi ve dört kez üst üste özür diledi
﻿Son ankete tek bir parti damga vurdu. AKP mum gibi eriyor
5
﻿Son ankete tek bir parti damga vurdu. AKP mum gibi eriyor
﻿Son ankete tek bir parti damga vurdu. AKP mum gibi eriyor
﻿İstanbul Boğazı'ndaki kıyasıya yarışı dünya izledi
6
﻿İstanbul Boğazı'ndaki kıyasıya yarışı dünya izledi
﻿İstanbul Boğazı'ndaki kıyasıya yarışı dünya izledi
﻿TÜSİAD yine iktidara başkaldırdı. Zehir gibi sözlerle ekonomiyi eleştirdiler!
7
﻿TÜSİAD yine iktidara başkaldırdı. Zehir gibi sözlerle ekonomiyi eleştirdiler!
﻿TÜSİAD yine iktidara başkaldırdı. Zehir gibi sözlerle ekonomiyi eleştirdiler!
﻿Elon Musk İran'da Starlink uydu internetini devreye soktu
﻿Elon Musk İran'da Starlink uydu internetini devreye soktu
﻿Elon Musk İran'da Starlink uydu internetini devreye soktu
﻿148 kişi hastanelik olmuştu: Bolu'daki zehirlenmelerin nedeni belli oldu
﻿148 kişi hastanelik olmuştu: Bolu'daki zehirlenmelerin nedeni belli oldu
﻿148 kişi hastanelik olmuştu: Bolu'daki zehirlenmelerin nedeni belli oldu
﻿İran'daki protestolarda can kaybı 41'e yükseldi
﻿İran'daki protestolarda can kaybı 41'e yükseldi
﻿İran'daki protestolarda can kaybı 41'e yükseldi
﻿Nijerya'da camiye silahlı saldırı: 18 ölü
﻿Nijerya'da camiye silahlı saldırı: 18 ölü
﻿Nijerya'da camiye silahlı saldırı: 18 ölü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.