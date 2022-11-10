Galatasaraylı Oliveira'dan tüyleri diken diken eden Atatürk mesajı

Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira'ın sosyal medya hesabından yaptığı 10 Kasım paylaşımı tüyleri diken diken etti.

Saat 09.05'te yapılan saygı duruşu esnasında çektiği bir fotoğrafı paylaşan Portekizli futbolcu, "Sayın Mustafa Kemal Atatürk'e gösterilen saygı. Türkiye için önemli bir liderdi. Mareşal, devrimci devlet adamı, yazar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu babası." ifadelerini kullandı.

Sergio Oliveira'nın paylaştığı fotoğrafta yer alan kişinin saygı duruşu esnasında asker selamı veriyor olması dikkatlerden kaçmadı.

MİLLİ DAVET ALDI

Portekiz Milli Takımı Süper Lig'den geniş kadroya Galatasaray forması giyen orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'yı davet etti.

Süper Lig'de forma giyen diğer Portekizli oyuncular geniş kadroda yer bulamadılar.