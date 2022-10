Türkiye Jorge Jesus'un değerini bilmeli. Fatih Saboviç yazdı

FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

Sayılar, alınan puanlar tabii ki çok önemli... Fakat Portekizli hocanın hem sarı lacivertli camiaya hem de Türk futboluna getirdiği çok daha fazla katkı ve yeni bakış açısı var...

Jorge Jesus... Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'de göreve geldiğinden bu yana fark yaratacağının işaretlerini her fırsatta veriyordu. Hazırlık maçlarında eksik kadrosuyla sahaya çıktığı mücadelelerde bile tüm detayların üzerine eğiliyor, kendisinin eksik kaldığı noktalarda hiç çekinmeden asistanlarından ve teknik ekibinden destek alıyordu.

Hazırlık maçlarında iyi skorlar alan sarı lacivertliler, Dinamo Kiev karşısındaki Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda havlu atınca ilk şok yaşandı...

BAŞLANGIÇTA VİTES SEVİYESİ DÜŞÜKTÜ AMA...

Hakkında türlü türlü sorular sorulmaya başlanan, Süper Lig'e de 3-3 berabere kalınan Ümraniyespor mücadelesiyle giriş yapan Jesus ve öğrencileri; önce hedefler belirleyip sonrasında onlara adım adım yoğunlaşarak, vitesi seviye seviye artırarak bugünlere geldi.

Kendisini direkt olarak bağlayan ya da bağlamayan her detayla ilgilenen Portekizli hoca, zaman içerisinde takımını hem ligde hem de Avrupa'da zirvenin tek sahibi yaptı.

REKORLAR GELİR GEÇER, PEKİ GERİYE NE KALIR?

Şimdi dönüp baktığımızda; potansiyel bir rekora dair bile konuşabiliyoruz. Öyle ki Fenerbahçe, 103 gol atarak rekor kırdığı 1988-1989 sezonunda ligin ilk 11 haftasında 23 gol kaydetmişti. Bu sezon ise muhteşem bir çıkış yakalayan sarı lacivertliler, 2022-2023'ün 11. haftası itibariyle tam 34 gol buldu.

Görünüşe bakılırsa bu sezon da Kanarya'nın bir gol rekoru kırması işten bile değil... Fakat hepimizin bildiği gibi rekorlar ve başarılar gelir geçer... Peki geriye ne kalır?

HER ADIMINDA BİRLİK BİLİNCİ İLE HAREKET EDİYOR

Jesus da her teknik direktör ve her insan gibi kulübüyle çıktığı yolculuğa er ya da geç bir gün son verecek. Fakat gittiği zaman, geriye potansiyel rekor ya da zaferlerden öte;

* Altay Bayındır'a verdiği manevi destek kalacak. Onu taraftara alkışlatması, "Altay'ı istemeyen beni de istemez. Ben de giderim" deyişi kalacak.

* Camia içinde oluşturmaya çalıştığı beraberlik, milyonlarca taraftarın kalbinde erkenden taht kuruşu...

* Yıllar sonra rakibinin attığı golden fazlasını onun ağlarına yollamak için 90 dakikanın her saniyesi mücadele eden bir takımın duruşu...

* Saha kenarında her hareketini tutkuyla ve içten yapmanın; bir takımını bireysellikten birliğe doğru nasıl taşıdığının izleri...

* Kariyerinde düşüş moduna geçen isimleri diriltişi, Valencia'yı kısacık sürede 11 gol atan bir yıldıza dönüştürmesi...

* Arda Güler'i sağlıklı ve doğru bir şekilde kamuoyuna tanıtması, arka plandaki durumunu anlatması, genç futbolcuyla ilgili süreçleri başarılı yürütüşü...

* Rakip oyuncularla, hakemlerle, basın toplantılarında gazetecilerle girdiği diyaloglardaki yaklaşımları ve heyecanı kalacak.

ÖNEMLİ OLAN DEĞERİNİ 'VARLIĞINDA' BİLEBİLMEK

Aslında daha buraya yazılacak pek çok detay vardır. Hangi birini söylesek, yarım kalacak. Bunlar ilk aklıma gelenler oldu. Tüm Türkiye'nin kaos ve nefret söylemleriyle dolu futbol kamuoyuna 68 yaşında dahil olan orijinal bir karakter Jorge Jesus... Takımını 22 maçta 56 gol bulacak şekilde, pek çok farklı taktik ve dizilişle sahaya sürebilen bir futbol dehası...

Umarım bir gün Türkiye'den gittikten sonra değil, gitmeden önce söylemlerinin, hislerinin, eylemlerinin ve daha çok fazlasının değerini anlamayı başarabiliriz.