﻿Fenerbahçe'de Crespo inanılmazı başardı

Son lig maçında Kayserispor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Portekizli yıldız, tam 17 sahipsiz top kazanarak rekor kırdı, yüzde 88 pas isabeti yakaladı ve 6 kez faulle durduruldu.

Fenerbahçe, Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek Konya yenilgisinin yaralarını sardı. Sarı lacivertlilerde Miguel Crespo, âdeta maçın gizli kahramanı oldu. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde ilk kez 11'de şans bulduğu mücadelede adeta orta sahaya hükmetti. Arao ile birlikte iyi bir uyum yakalayan Crespo, sahada kaldığı 79 dakika boyunca Kayserili oyunculara adeta nefes aldırmadı. Miguel Crespo, tam 17 sahipsiz top kazanarak bu alanda lig rekoru kırdı.

Portekizli futbolcu, girdiği 21 ikili mücadelenin 13'ünü, 2 hava topu mücadelesinin 2'sini de kazandı. 25 yaşındaki oyuncu 2 çalım denemesinde başarı sağladı, 3 top kaptı ve tam 6 kez faulle durduruldu.

Miguel Crespo ayrıca 2 de şut pası verdi. Portekizli yıldız, bu performansıyla, kendisine bu sezon fazla şans vermeyen hocası Jorge Jesus'a âdeta, "Formayı kimseye vermem" mesajını gönderdi. Jesus da öğrencisinin futbolundan fazlasıyla memnun kaldı.