Portekizli yıldız Otavio Arabistan'a doğru

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Porto formasını terleten Otavio için anlaştı.

Portekizli yıldız Otavio Arabistan'a doğru

Suudi Arabistan ekipleri transferler yapmaya devam ediyor.

Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Otavio'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Al Nassr, Porto forması giyen Otavio transferi için anlaşma sağladı.

Al Nassr'ın, oyuncunun 60 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödediği ve transferi bitirdiği yazıldı.

Ayrıca Arabistan ekibinin transferi kısa süre içerisinde açıklaması beklendiği ifade edildi.

Son olarak ise Al Nassr'ın 60 milyon euro'yu taksitler halinde ödeyeceği kaydedildi.

Porto forması altında 283 maça çıkan Otavio, 31 gol atarken 75 asist yaptı.

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