Portekizliler duyurdu: Beşiktaş, Musrati’nin yerini İtalya’dan dolduracak

Gelecek sezona kaliteli bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar yollarını ayırmayı planladığı Al-Musrati’nin yerine ön liberoya transfer etmek istediği ismi İtalya’da buldu.

Portekiz basınından O Jogo’nun haberine göre Beşiktaş, bonservisi Sassuolo'da olan ve bu sezonu kiralık olarak Braga'da geçiren orta saha oyuncusu Uros Racic için devreye girdi. Bonservisi İtalya’nın Sassuolo kulübünde bulunan 27 yaşındaki oyuncu için görüşmeler başladı.

Braga’nın oyuncu için satın alma opsiyonunu kullanma süresi devam ederken, bu bedelin 2.5 milyon euro olduğu belirtildi. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Racic’in Sassuolo ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sırp oyuncu, Braga formasıyla bu sezon 15 maçta sahaya çıkarken 3 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı.