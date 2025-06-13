Portekizliler duyurdu: Beşiktaş, Musrati’nin yerini İtalya’dan dolduracak

Kaynak: Haber Merkezi
Portekizliler duyurdu: Beşiktaş, Musrati’nin yerini İtalya’dan dolduracak

Beşiktaş’ın, yollarını ayırmayı planladığı Moatasem Al-Musrati’nin yerine transfer etmek istediği oyuncu belli oldu.

Gelecek sezona kaliteli bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar yollarını ayırmayı planladığı Al-Musrati’nin yerine ön liberoya transfer etmek istediği ismi İtalya’da buldu.

Portekiz basınından O Jogo’nun haberine göre Beşiktaş, bonservisi Sassuolo'da olan ve bu sezonu kiralık olarak Braga'da geçiren orta saha oyuncusu Uros Racic için devreye girdi. Bonservisi İtalya’nın Sassuolo kulübünde bulunan 27 yaşındaki oyuncu için görüşmeler başladı.

Braga’nın oyuncu için satın alma opsiyonunu kullanma süresi devam ederken, bu bedelin 2.5 milyon euro olduğu belirtildi. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Racic’in Sassuolo ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sırp oyuncu, Braga formasıyla bu sezon 15 maçta sahaya çıkarken 3 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı.

Son Haberler
Galatasaray'ın sağ koluna bahis firması geldi
Galatasaray'ın sağ koluna bahis firması geldi
Fenerbahçe Adanasporlu iki oyuncuya talip
Fenerbahçe Adanasporlu iki oyuncuya talip
Ünlü sunucunun yaşadığı binada yangın çıktı!
Ünlü sunucunun yaşadığı binada yangın çıktı!
Polen fırtınası Sarıkamış’ı sardı: Görüş mesafesi düştü!
Polen fırtınası Sarıkamış’ı sardı!
Dündar Taşer ve Muzaffer Türkeş kabirleri başında dualarla anıldı
Dündar Taşer ve Muzaffer Türkeş kabirleri başında dualarla anıldı