Porto Deniz ile güldü: Farioli Portekiz'de seriye bağladı

Portekiz Premier Ligi'nin 7. haftasında Porto deplasmanda Arouca ile kozlarını paylaştı.
Farioli yönetiminde sezona kusursuz bir başlangıç yapan Porto, karşılaşmanın 12'inci dakikasında Samu'nun golüyle öne geçerek ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda oyuna giren milli futbolcu Deniz Gül, 48’inci dakikada Martim Fernandes’in kırmızı kartla oyun dışında kalmasının üzerinden yalnızca 3 dakika geçtikten sonra sahneye çıkarak kritik bir gole imza attı ve farkı 2’ye yükseltti.
Milli futbolcumuz Deniz Gül, Porto formasıyla deplasmanda golünü attı!— Tivibu Spor (@tivibuspor) September 29, 2025
Daha önce Süper Lig'de Giresunspor forması giyen Borja Sainz'ın asistinde Francisco Moura 60. dakikada skoru 3-0'a getirdi. İkinci yarının neredeyse tamamını 10 kişi oynayan Porto son olarak 85'de Sanusi'nin attığı golle sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla 7'de 7 yaparak puanını 21'e çıkaran Farioli'nin öğrencileri, namağlup serisini sürdürdü.