Porto ile Barcelona 16 yaşındaki futbolcu için birbirine girdi

Barcelona’nın 16 yaşındaki sol kanat oyuncusu Cardoso Varela için yaptığı transfer girişimi, Porto ile arasında diplomatik bir gerilime neden oldu.

Marca ve Record'un haberlerine göre, genç futbolcunun haklarının kendisinde olduğunu iddia eden Porto cephesi, Varela’nın menajerler tarafından “ara kulüp” olarak Hırvatistan’daki bir 4. lig takımına yönlendirilerek Dinamo Zagreb’e geçiş yaptığını ve bunun planlı bir hülle transfer olduğunu öne sürdü. Bu nedenle kulüp, FIFA nezdinde resmî şikayette bulundu.

Kulüp başkanı André Villas-Boas, daha önce yaptığı açıklamada, “Cardoso Varela, tamamen karanlık bir sürecin kurbanı oldu. Bu hikâyenin bir sonu olmalı” ifadelerini kullanmıştı.

Barcelona, oyuncunun bonservisini 5 milyon euro + 15 milyon euro performans bonuslarıyla birlikte toplam 20 milyon euro'ya kadar çıkabilecek bir anlaşmayla almayı planlıyor.

Planlara göre, Cardoso Varela 2026 yazına kadar Dinamo Zagreb’de kiralık olarak kalacak ve ardından Barcelona A takımına katılacak.