Porto son dakikada galibiyet serisini Avrupa Ligi'ne taşıdı: Farioli'den 7'de 7!

Kaynak: Haber Merkezi
Farioli yönetimindeki Portekiz devi Poro Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Salzburg'u uzatma dakikalarında William'ın golüyle 1-0 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Porto Portekiz Ligi'ndeki formunu Avrupa Ligi'ne de taşıdı. Sezon başında daha önce Türkiye'de Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'ü çalıştıran İtalyan teknik adam Farioli ile anlaşan Porto sezona 7'de 7 yaparak başladı.

PORTO AVRUPA LİGİ'NE SON DAKİKA GOLÜYLE 3 PUANLA GİRDİ

Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Salzburg'a konuk olan Portekiz devi zorlanmasına rağmen sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Porto 90+3'te William'ın klas golüyle hem Avrupa Ligi'ne 3 puanla giriş yaptı hem de ligde yakaladığı galibiyeti serisini korudu.

