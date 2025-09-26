Porto son dakikada galibiyet serisini Avrupa Ligi'ne taşıdı: Farioli'den 7'de 7!

Porto Portekiz Ligi'ndeki formunu Avrupa Ligi'ne de taşıdı. Sezon başında daha önce Türkiye'de Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'ü çalıştıran İtalyan teknik adam Farioli ile anlaşan Porto sezona 7'de 7 yaparak başladı.

PORTO AVRUPA LİGİ'NE SON DAKİKA GOLÜYLE 3 PUANLA GİRDİ

Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Salzburg'a konuk olan Portekiz devi zorlanmasına rağmen sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Porto 90+3'te William'ın klas golüyle hem Avrupa Ligi'ne 3 puanla giriş yaptı hem de ligde yakaladığı galibiyeti serisini korudu.