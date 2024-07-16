POS cihazı ve IBAN'da bunu yapanlar yandı! Resmi açıklama geldi

POS ÇALIŞMIYOR İBAN’A GÖNDRE DEVRİ BİTTİ

Son yıllarda daha az vergi ödemek için farklı yollara başvura işletmeler, bakanlığın radarına takıldı.

Bazı işletmeler daha az vergi ödemek için, müşterilerinden IBAN’a transfer talep ediyordu böylece vergiden kaçmış oluyordu.

Bazı işletmeler ise etiket fiyatı üzerine ek olarak vergi tutarı ekleyerek POS cihazlarını kullanıyordu.

İşletmelerin yaptığı tüm bu yollar bakanlık tarafından kapatıldı. Yapılan yeni düzenlemeyle beraber bu durumların önüne geçilmiş olacak.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, başkasının POS cihazı ve IBAN'ını kullananlara yönelik cezalarda artırıma gideceklerini açıkladı. Yapılan bu yeni düzenlemeyle, kayıt dışı ticaretle mücadelede önemli adımlar atılacak ve cezaların etkinliği artırılacak.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, başkasının POS cihazını ve IBAN'ını kullananlar için ceza artırımları içeren yeni kanun teklifini açıkladı.

Güler, 53 maddelik teklifle ilgili yaptığı açıklamada, kayıt dışı ticaretle mücadeleye ilişkin önemli adımlar attıklarını söyledi.

POS VE İBAN’A YÖNELİK DÜZENLEME

Güler, “Teklifimizde yeni vergi güvenlik müesseseleri de oluşturuyoruz. Yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulaması vergi sistemimizde yer alacaktır. Serbest meslek kazancı ve ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükelleflerinin elde ettiği hasılat tespit edilecek. Yüzde 20’nin üzerinde uyumsuzluk tespit edilmesi halinde kendileri izaha dahil edilecek.” Değerlendirmesinde bulundu.

Güler, kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla düzenlemeler getirdiklerini söyleyerek, cezaların etkinliğinin artırılması ve usulsüzlük cezalarının bu kapsam içerisinde artırıma gittiklerini belirtti.

Güler, başkasına ait POS cihazı kullananlara, ödemeleri başkasının hesabına yapılan havalelere de cezaları artırdıklarını dile getirdi.

IBAN CEZALARI ARTIYOR

Güler, başkasına ait POS cihazını ve IBAN’ı kullananlara dair cezaların artırılacağını vurguladı.

Güler, kısa vadeli prim oranını yüzde 2'den yüzde 2,25'e çıkardıklarını söyledi.

Ayrıca, vergi güvenliğini artırmak için yeni müesseselerin oluşturulacağını da dile getirdi.

CEZA ORANLARI VE DETAYLARI BELLİ OLDU

Yeni düzenlemelere göre, başkasına ait POS cihazını kullananlara, bilanço esasına göre defter tutanlar için 90 bin lira, işletme hesabı tutanlar için ise 45 bin lira ceza kesileceği ileri sürülüyor.

Başkalarının IBAN’ını kullananlara ise asgari 30 bin lira, azami 20 milyon lira olmak üzere işleme konu tutarın yüzde 10’u oranında özel usulsüzlük cezası uygulanacağı iddia ediliyor.

Güler'e bu iddialar bu oranlar ve yeni cezaların ne kadar olacağı soruldu. Güler, bu soruları yanıtsız bıraktı.