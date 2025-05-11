Postecoglou final için umutlu: Tottenham’da gözler Son'da

Tottenham Hotspur Teknik Direktörü Ange Postecoglou, Avrupa Ligi finalinde Manchester United ile oynanacak kritik maç öncesinde kaptan Son Heung-min’in sahalara dönmesini umut ediyor. Avustralyalı teknik adam, Güney Koreli yıldızın Pazar günü kısa süreli de olsa forma giyebileceğini belirtti.

32 yaşındaki Son, yaşadığı ayak sakatlığı nedeniyle takımının son yedi maçında forma giyemedi. Tottenham, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i toplamda 5-1’lik skorla eleyerek Avrupa Ligi’nde finale yükselmişti. Ancak Son her iki yarı final karşılaşmasında da görev alamadı.

Postecoglou, “Diğer geceyi herkes sorunsuz atlattı. Son’un yarın birkaç dakika oynaması için umutluyuz. Dönebilecek tek isim o gibi görünüyor,” dedi. Teknik adam ayrıca, Norveç’te oynanan yapay zeminli maçın oyuncular üzerindeki fiziksel etkisine dikkat çekerek yorgunluk seviyesinin yüksek olduğunu vurguladı.

Savunma oyuncuları Cristian Romero, Micky van de Ven ve Destiny Udogie’nin, bu hafta oynanacak Crystal Palace maçında dinlendirilmesi bekleniyor. Tottenham, Premier Lig’de 16. sırada yer alıyor ve Palace karşısında alacakları sonuç, ligdeki kaderlerini belirleyebilir. Aynı zamanda Manchester United’ın yalnızca bir puan gerisindeler.

Tottenham, 17 yıllık kupa hasretine son vermek için 21 Mayıs’ta İspanya’nın Bilbao kentinde Manchester United ile karşılaşacak. Bu final, Postecoglou’nun takım başındaki 100. maçı olacak. “100. maçın bir final olması güzel bir detay. Bu süreçte her duyguyu yaşadım. Şimdi tek hedefimiz sezonu bir kupayla taçlandırmak,” ifadelerini kullandı.

Sezon boyunca yaşanan ağır sakatlıklar nedeniyle zorluk yaşadıklarını dile getiren Postecoglou, “Bu sezon 60 maç oynadık ve bu büyük bir yük. Ancak finalin heyecanı tüm yorgunluğu unutturuyor,” dedi.

Tottenham, sezon boyunca hem Lig Kupası’nda yarı finale kadar yükseldi hem de Avrupa Ligi’nde finale adını yazdırdı. Eğer Son Heung-min sağlığına kavuşursa, finalde takımı adına kritik bir rol üstlenebilir.