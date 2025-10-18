İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, teknik direktör Ange Postecoglou'nun görevine son verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Nottingham Forest Futbol Kulübü, bir dizi hayal kırıklığı yaratan sonuç ve performansın ardından Ange Postecoglou'nun teknik direktörlük gögörevinden alındığını doğruluyor" denildi.

Yunan çalıştırıcıyla 8 maça çıkan Nottingham Forest, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Nottingham Forest son olarak bugün oynanan maçta Chelsea'ye 3-0 yenildi.

Bu sonuçtan sadece 19 dakika sonra Postecoglou görevden alındı.

Jose Mourinho'nun görevine son verilmesinin ardından Fenerbahçe'nin görüşmeler yürüttüğü Postecoglou, Premier Lig'de çalışmak istediğini belirterek sarı lacivertlilerin teklifini reddetmişti.

AİLESİ MANİSA'DAN YUNANİSTAN'A GÖÇ ETTİ

Teknik direktörlük kariyerine South Melbourne FC'de başlayan Postecoglou, Japonya'nın Yokahama FC takımında görev yaptıktan sonra 2021'de İskoçya'nın Celtic ekibinin başına geçti.

2021-2023 arasında Celtic'i çalıştıran Postecoglou, 2023-2025 yıllarında Tottenham'ı yönetti. Postecoglou, İngiliz ekibiyle geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu.

Yunan asıllı Ange Postecoglou, kökeninin Manisa'nın Alaşehir ilçesine dayandığını anlatmıştı.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanan mübadele anlaşması kapsamında Postecoglou'nun ailesi Manisa'dan Atina yakınlarındaki Nea Filadelfia (Yeni Alaşehir) bölgesine yerleştirildi.

Postecoglou, 1965'te Nea Filadelfia'da dünyaya geldi. Fakat 1967 yılındaki askeri darbenin ardından işleri bozulan babası, Postecoglou 5 yaşındayken Avustralya'ya göç etti.