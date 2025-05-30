Derbide 'Kartal' uçtu 'Arslan' çakıldı

Beşiktaş Fibabanka, Galatasaray, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 91-75 kazanan Beşiktaş serilerde 1-0 öne geçti.

İlk çeyreği 26-21 ile önde kapatan Beşiktaş Fibabanka 46-40 ile soyunma odasına da üstün gitti.

İkinci yarıda da farkı giderek açan Beşiktaş Fibabanka, 3. çeyreği 71-51 önde kapattığı maçı 91-75 kazandı.

Karşılaşmayı kariyerine NBA’de devam eden Beşiktaş’ın eski oyuncusu Alperen Şengün de tribünden takip etti.

Serinin ikinci maçı 1 Haziran’da Galatasaray’ın ev sahipliğinde oynanacak.