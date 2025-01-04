Pota derbisinde kazanan Fenerbahçe

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16. hafta maçında Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Galatasaray'ı 65-61'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler ligde 13'te 13 taptı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Kerem Baki, Turgut Işık, Mehmet Burak Anlatıcı
Galatasaray: Julie Vanloo 15, Zandalasini 10, Brianna Fraser 4, Yueru Li 8, Gökşen Fitik 8, Ayşegül Günay Aladağ, Ayşe Cora 2, Derin Erdoğan 2, Holingsvorth9, Meltem Yıldızhan 3
Başantrenör: Ekrem Memnun
Fenerbahçe: Tina Charles 24, Sevgi Uzun 12, Gabrielle Williams 10, Meesseman 9, Atkins 8, Olcay Çakır Turgut 2, Sudenur Akarpa, Şerife Alperi Onar, Tilbe Şentürk
Başantrenör: Valerie Garnier
1. Periyot: 22-14 (Galatasaray lehine)
Devre: 36-37 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 55-48 (Galatasaray lehine)