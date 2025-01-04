Pota derbisinde kazanan Fenerbahçe

Kaynak: İHA
Pota derbisinde kazanan Fenerbahçe

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Galatasaray'ı 65-61'lik skorla mağlup etti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16. hafta maçında Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Galatasaray'ı 65-61'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler ligde 13'te 13 taptı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Kerem Baki, Turgut Işık, Mehmet Burak Anlatıcı

Galatasaray: Julie Vanloo 15, Zandalasini 10, Brianna Fraser 4, Yueru Li 8, Gökşen Fitik 8, Ayşegül Günay Aladağ, Ayşe Cora 2, Derin Erdoğan 2, Holingsvorth9, Meltem Yıldızhan 3
Başantrenör: Ekrem Memnun

Fenerbahçe: Tina Charles 24, Sevgi Uzun 12, Gabrielle Williams 10, Meesseman 9, Atkins 8, Olcay Çakır Turgut 2, Sudenur Akarpa, Şerife Alperi Onar, Tilbe Şentürk

Başantrenör: Valerie Garnier

1. Periyot: 22-14 (Galatasaray lehine)
Devre: 36-37 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 55-48 (Galatasaray lehine)

Son Haberler
Musk'ın Starlink uyduları Erzincan semalarında görüldü
Musk'ın Starlink uyduları Erzincan semalarında görüldü
Y kuşağı ofis, Z kuşağı hibrit çalışma istiyor!
Y kuşağı ofis, Z kuşağı hibrit çalışma istiyor!
İhlas Koleji bursluluk sınavı yoğun katılımla gerçekleşti
İhlas Koleji bursluluk sınavı yoğun katılımla gerçekleşti
Çameli’nden doğayla karın bütünleşmesi görenleri büyüledi
Çameli’nden doğayla karın bütünleşmesi görenleri büyüledi
Samsun'da Mukaddes Emanetler Sergisi düzenlendi
Samsun'da Mukaddes Emanetler Sergisi düzenlendi