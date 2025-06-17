Potada derbi günü!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi heyecanı başlıyor.



Ligde Fenerbahçe Beko 12'nci, Beşiktaş Fibabanka ise 3'üncü şampiyonluğunu kazanmak için mücadele edecek.



Basketbol Süper Ligi'nde 59. sezonun şampiyonunun belli olacağı final serisinde ilk maç, bu akşam saat 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Mücadele, beIN Sports Haber ve beIN Sports 5 ekranlarından yayınlanacak.

Ligde normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe, final serisinin ilk 2 müsabakasına ev sahipliği yapacak. Play-off final serisinde 4 galibiyete ulaşan takım, şampiyonluk ipini göğüsleyecek.



Sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası ve THY Euroleague'in ardından Basketbol Süper Ligi'nde de zirvede yer alarak 2024-2025 sezonunu 3 kupayla kapatmayı hedefliyor.



Normal sezonu ikinci sırada bitiren siyah-beyazlı ekip ise Türkiye Kupası finalinde mağlup olduğu Fenerbahçe'den rövanşı alarak 13 yıllık şampiyon özlemine son vermeye çalışacak.

Maç programı



Play-off final serisi maç programı şöyle:



17 Haziran Salı:



20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)



19 Haziran Perşembe:



20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)



21 Haziran Cumartesi:



20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)



23 Haziran Pazartesi:



20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)



25 Haziran Çarşamba: (Gerekirse)



20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)



27 Haziran Cuma: (Gerekirse)



20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)



29 Haziran Pazar: (Gerekirse)



20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)