Potada derbi heyecanı! Fenerbahçe Beko evinde Galatasaray'a karşı

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Potada derbi heyecanı! Fenerbahçe Beko evinde Galatasaray'a karşı

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında bu akşam evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftası derbi heyecanına sahne olacak.

Fenerbahçe Beko, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18:00'de başlayacak.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Final Four mücadelesi öncesi derbi galibiyetiyle moral bulmak isterken Galatasaray ise bir maçı eksik olduğundan oynayacağı son iki karşılaşmayı da kazanarak doğrudan play-off bileti almayı hedefliyor.

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İki takım bu sezon Türkiye Kupası ve ligin ilk yarısında karşı karşıya geldi. Her iki maçta da gülen Kanarya oldu. Sarı-lacivertliler deplasmanda 81-95, kupa yarı finalinde de 89-74 kazanmıştı.

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