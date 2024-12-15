Potada derbiyi Fenerbahçe kazandı

Kaynak: AA
Potada derbiyi Fenerbahçe kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi derbiye sahne oldu. Dev mücadelede Fenerbahçe Opet, kendi evinde Beşiktaş’ı 83-77 mağlup etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasındaki derbide Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Beşiktaş'ı 83-77 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede kısa sürede 9-0'lık seri bulan Fenerbahçe, 5. dakikayı 15-8 üstün geçti. Sekizinci dakikanın başında 9 sayı (21-12) geri düşen Beşiktaş, toparlanarak oyun üstünlüğünü ele geçirdi. Maçın ilk çeyreği 23-23 eşitlikle sonuçlandı. Müsabakanın ikinci çeyreği oldukça çekişmeli geçti. Periyotta 18-18 eşitlik çıkarken devre arasına 41-41 beraberlikle girildi.

İkinci yarıya etkili başlayan taraf Beşiktaş oldu. Üçüncü periyoda 8-0'lık seriyle giren Beşiktaş, 22. dakikada 49-41 üstünlük kurdu. Taraftarı önünde hızlı toparlanan ve 8 sayılık farkı hızla kapatan sarı-lacivertliler, 26. dakikada 7 sayı öne geçerek skoru 58-51'e getirdi. Yaklaşık son 2 dakikada iki takımın da skor üretemediği 3. çeyrek, ev sahibi ekibin 60-53 üstünlüğüyle bitti.

Son çeyreğe etkili giren Fenerbahçe, 33. dakikada farkı ilk kez çift haneye (66-56) taşıdı. Fagbenle'nin basketleriyle maça tutunan Beşiktaş, 36. dakikanın ilk saniyelerinde farkı 4 sayıya (70-66) çekti. Son bölümde üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, parkeden 83-77 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de 24 sayı, 7 ribaunt, 6 top çalma ve 4 asistlik performans sergileyen Williams, galibiyette başrolü oynadı. Sarı-lacivertlilerde Sevgi ve Badiane 13'er, Allemand ise 12 sayıyla çift haneli skor üretti.

Beşiktaş'ta ise özellikle son çeyrekte etkili olan Fagbenle'nin 28 sayı ve 11 ribaundu mağlubiyeti önlemeye yetmedi. İlk 5 dışındaki oyunculardan skor katkısı alamayan siyah-beyazlı ekipte Evans 21, Winterburn de 18 sayılık performans sergiledi.

Bu sonuçla Fenerbahçe ligde 10'da 10 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise 5. kez mağlup oldu.

Son Haberler
Lastikçilerde kış mevsimi yoğunluğu devam ediyor
Lastikçilerde kış mevsimi yoğunluğu devam ediyor
Mago hakkında bilmeniz gereken 25 gerçek
Mago hakkında bilmeniz gereken 25 gerçek
Selçuk Geçer 'kimse şaşırmasın' diyerek açıkladı: Piyasalar çok fena karışacak
Selçuk Geçer 'kimse şaşırmasın' diyerek açıkladı: Piyasalar çok fena karışacak
Potada derbiyi Fenerbahçe kazandı
Potada derbiyi Fenerbahçe kazandı
Aydın'da işten çıkarılan işçilerden eylem
Aydın'da işten çıkarılan işçilerden eylem