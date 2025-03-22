Potada dev derbi: 2 şampiyon karşı karşıya gelecek

Kaynak: AA
Potada dev derbi: 2 şampiyon karşı karşıya gelecek

Basketbol Süper Ligi’nde dev bir derbi oynanacak. Tarihlerinde Avrupa şampiyonluğu olan 2 takım Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko karşılaşacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında 23 Mart Pazar günü derbi heyecanı yaşanacak. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaşacak.

Saat 20.30'da oynanacak müsabakada, Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli ve Kerem Yılmaz hakem üçlüsü görev yapacak.

Ligde 21 maçın 20'sini kazanan Fenerbahçe Beko, haftaya liderlik koltuğunda giriyor.

Geride kalan süreçte 16 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes ise averajla 3. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı ev sahibi Fenerbahçe Beko 86-72 kazanmıştı.

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