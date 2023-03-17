Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi heyecanı. Cumartesi saat 20.30'da

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasındaki derbide 18 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet karşılaşacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Ligde geride kalan 20 karşılaşmada 17 galibiyet alan Fenerbahçe Beko, averajla 2. sırada bulunuyor.
Beşiktaş Emlakjet ise 6 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 16 takımlı ligde averajla 15. sırada yer alıyor.
İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe Beko deplasmanda 81-72 kazanmıştı.