Potada haftanın programı belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL LİGİ
Bugün:
20.30 Semt77 Yalovaspor-Bahçeşehir Koleji (90. Yıl)
Yarın:
15.30 Darüşşafaka Lassa-Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
18.00 Galatasaray-Karşıyaka (Basketbol Gelişim Merkezi)
20.30 Bursaspor Yörsan-TOFAŞ (TOFAŞ)
9 Mart Pazar:
13.00 Mersinspor-Beşiktaş Fibabanka (Servet Tazegül)
15.30 Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko (Enka)
18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Gazanfer Bilge)
10 Mart Pazartesi:
19.00 Manisa Basket-Anadolu Efes (Muradiye)
ING KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Bugün:
14.00 Çimsa ÇBK Mersin-Bodrum Basketbol (Servet Tazegül)
Yarın:
15.30 Nesibe Aydın-Melikgazi Kayseri Basketbol (TOBB ETÜ)
15.30 Danilos Pizza-OGM Ormanspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
9 Mart Pazar:
14.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Opet (BJK Fibabanka)
16.00 BOTAŞ-İlkem Yapı Tarsusspor (Ankara)
TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ
Bugün:
15.00 iLab Basketbol-Bandırma Bordo Basketbol (BJK Fibabanka)
17.00 Çayırova Belediyesi-Trabzonspor (Çayırova)
Yarın:
14.00 İstanbul Ankaspor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)
15.00 Pizzabulls Co Basket-Fenerbahçe Koleji Novotel (Küçükçekmece Halkalı)
17.00 Carpartner TED Ankara Kolejliler-Finalspor (Gölbaşı)
9 Mart Pazar:
13.00 Gaziantep Basketbol-Çağdaş Bodrumspor (Karataş Şahinbey)
15.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Haremspor (Kurtdereli)
17.00 OGM Ormanspor-Kapaklıspor (M. Sait Zarifoğlu)
10 Mart Pazartesi:
17.00 Esenler Erokspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Ahmet Cömert)