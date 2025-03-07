Potada haftanın programı belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL LİGİ

Bugün:

20.30 Semt77 Yalovaspor-Bahçeşehir Koleji (90. Yıl)

Yarın:

15.30 Darüşşafaka Lassa-Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 Galatasaray-Karşıyaka (Basketbol Gelişim Merkezi)

20.30 Bursaspor Yörsan-TOFAŞ (TOFAŞ)

9 Mart Pazar:

13.00 Mersinspor-Beşiktaş Fibabanka (Servet Tazegül)

15.30 Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko (Enka)

18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Gazanfer Bilge)

10 Mart Pazartesi:

19.00 Manisa Basket-Anadolu Efes (Muradiye)

ING KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Bugün:

14.00 Çimsa ÇBK Mersin-Bodrum Basketbol (Servet Tazegül)

Yarın:

15.30 Nesibe Aydın-Melikgazi Kayseri Basketbol (TOBB ETÜ)

15.30 Danilos Pizza-OGM Ormanspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

9 Mart Pazar:

14.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Opet (BJK Fibabanka)

16.00 BOTAŞ-İlkem Yapı Tarsusspor (Ankara)

TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

Bugün:

15.00 iLab Basketbol-Bandırma Bordo Basketbol (BJK Fibabanka)

17.00 Çayırova Belediyesi-Trabzonspor (Çayırova)

Yarın:

14.00 İstanbul Ankaspor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)

15.00 Pizzabulls Co Basket-Fenerbahçe Koleji Novotel (Küçükçekmece Halkalı)

17.00 Carpartner TED Ankara Kolejliler-Finalspor (Gölbaşı)

9 Mart Pazar:

13.00 Gaziantep Basketbol-Çağdaş Bodrumspor (Karataş Şahinbey)

15.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Haremspor (Kurtdereli)

17.00 OGM Ormanspor-Kapaklıspor (M. Sait Zarifoğlu)

10 Mart Pazartesi:

17.00 Esenler Erokspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Ahmet Cömert)