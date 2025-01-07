Potada Milli Takım'ın eski antrenörü hayatını kaybetti

Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı ve İzmir Büyükşehir Belediyespor'un eski antrenörlerinden Harman Yazıcıoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Irak'ta da milli takımda görev yapan, 14 yıl boyunca çalıştırdığı İzmir Büyükşehir Belediyespor'un tekerlekli sandalye basketbol takımında 4 şampiyonluk, sayısız rekor ve bir Avrupa ikinciliği kazanan Yazıcıoğlu'nun cenazesinin Narlıdere Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.