Potada sezon ilklerin maçıyla başladı! Efes hata yapmadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği ligin yeni takımlarından Esenler Erokspor'u 90-76 yendi. Sezonun ilk sayıları Erokspor forması giyen Jordan Crawford'dan geldi. Lacivert beyazlılar mücadelenin ilk yarısını da 48-28 önde kapadı.
Ev sahibi ekipte Cordinier ve Şeyhmuz Hazer 16 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Maçın en skorer oyuncuysa rakip potaya 21 sayı bırakan Love oldu. Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, lige galibiyetle start verdi. Esenler Erokspor ise tarihinde ilk kez yükseldiği Basketbol Süper Ligi'ne yenilgiyle başladı.