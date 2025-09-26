Potada sezon ilklerin maçıyla başladı! Efes hata yapmadı

Kaynak: AA
Potada sezon ilklerin maçıyla başladı! Efes hata yapmadı

Sezonun açılış maçında Anadolu Efes, tarihinde ilk Türkiye Basketbol Süper Ligi maçını oynayan Erokspor'u 90 -76 mağlup etti. Ev sahibi lacivert beyazlılarda yeni transferler Şelhmuz Hazer ve Cordinier başarılı oyunlarıyla dikkat çekti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği ligin yeni takımlarından Esenler Erokspor'u 90-76 yendi. Sezonun ilk sayıları Erokspor forması giyen Jordan Crawford'dan geldi. Lacivert beyazlılar mücadelenin ilk yarısını da 48-28 önde kapadı.

Ev sahibi ekipte Cordinier ve Şeyhmuz Hazer 16 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Maçın en skorer oyuncuysa rakip potaya 21 sayı bırakan Love oldu. Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, lige galibiyetle start verdi. Esenler Erokspor ise tarihinde ilk kez yükseldiği Basketbol Süper Ligi'ne yenilgiyle başladı.

Son Haberler
CHP’nin kurultay davasında gerekçeli karar çıktı!
CHP’nin kurultay davasında gerekçeli karar çıktı!
Galatasaray'da gecenin kahramanı! Duvar ustası
Galatasaray'da gecenin kahramanı! Duvar ustası
ABB'ye konser soruşturmasında 5 tutuklama!
ABB'ye konser soruşturmasında 5 tutuklama!
Kocaeli merkezli 16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 tutuklama
Kocaeli merkezli 16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 tutuklama
Sivas’ta iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Sivas’ta iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı