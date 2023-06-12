Potanın Perileri Avrupa arenasında. Kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası takım kadrosu açıklandı.

Potanın Perileri Avrupa arenasında. Kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek 12 kişilik sporcu kadrosu açıklandı.

Ay-yıldızlıların FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası kafilesinde yer alacak sporcu listesi şu şekilde; Alperi Onar, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Esra Ural Topuz, Feride Şevval Akalan, Gökşen Fitik, İlayda Güner, Sevgi Uzun, Meltem Yıldızhan, Olcay Çakır Turgut, Teaira McCovan, Tilbe Şenyürek

Öte yandan millilerde, kaptan Bahar Çağlar Ökten hazırlık sürecinde geçirdiği sakatlığın dolayısıyla 12 kişilik kadroda yer almadı. (DHA)

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