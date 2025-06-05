Potanın Perileri, Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Şampiyona öncesi değerlendirmede bulunan takımın başantrenörü Ekrem Memnun, kolay bir grupta yer almadıklarını belirterek, "Neticede dört grup var ve her birinde bir ev sahibi takım yer alıyor, bu da onlar için önemli bir seyirci avantajı demek. Bizim grubumuzda ise son olimpiyat finalisti Fransa bulunuyor. Böyle büyük turnuvalarda iyi sonuçlar almak istiyorsak, bu seviyedeki rakipleri yenmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. İkinci hedefimiz ise turnuvada ilk altı takım arasına adımızı yazdırıp Dünya Kupası elemesi oynama hakkı kazanmak." dedi.

“ÇALIŞIYORUZ VE İYİ HAZIRLANIYORUZ”

Milli takımın büyük turnuva kaçırmaması gerektiğini vurgulayan Memnun, "İlk hedefimizi gerçekleştirip, adım adım ikinci ve üçüncü hedefimiz olan madalyaya uzanmak istiyoruz. Bunlar yapması kolay şeyler değil fakat çok çalışıyoruz ve iyi hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Neyi temsil ettiğimizin farkında olmalıyız." diyen Memnun, "A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın güçlü bir mirası var. Ve bu mirasa, harcanan emeklere layık şekilde oynamak bu takımın kültürüdür. Bizim oluşturmaya çalıştığımız kültür de tam olarak bu." değerlendirmesinde bulundu.

“UMARIM TÜRK OYUNCU SAYISI ARTAR”

Milli oyuncuları bir aylık kısa bir süreçte motive edip en iyi şekilde turnuvaya hazırlamaya çalıştıklarını kaydeden Memnun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonuç alınması gereken maçlar var ama bu oyuncuları geleceğe hazırlamak, sezon boyunca süren ve hiç bitmeyen bir süreç. Bu noktada kulüplere de büyük görev düştüğünü düşünüyorum. Umarım önümüzdeki sezondan itibaren sahadaki Türk oyuncu sayısı da artar. Ancak önemli olan, sadece sahada kalmaları değil, karar verebilmeleri ve bu kararları özgüvenle uygulayarak kendi potansiyellerini ortaya koyabilmeleri."

“TÜRK KIZLARINA DAHA ÇOK ALAN AÇILMALI”

Kulüp takımlarının iyi sonuçlar aldığına dikkati çeken Memnun, şunları kaydetti:

"Her yıl Avrupa kupalarının finallerinde bizim takımlarımız yer alıyor. Son üç yılda iki şampiyon ve bir finalist çıkardık. Daha önce iki Türk takımımızın final oynadığı bir sezon da yaşadık. Kulüpler düzeyinde çok iyi durumdayız. Ancak bu takımlarda çok fazla yabancı oyuncu yer alıyor. Biz, bu başarıların kalıcı olması için Türk kızlarının sayısının ve sorumluluğunun artmasını, bu başarıların Türk oyuncularla elde edilmesini hayal ediyoruz. Bu ülkeye yakışan da budur. Buraya yapılan yatırımlar, sağlanan imkanlar düşünüldüğünde, Türk kızlarına daha fazla destek verilmesi ve daha çok alan açılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu oyuncular, sahada onurlu bir şekilde mücadele eden sporcular. O seviyede daha fazla sorumluluk alarak milli takımdaki oyunlarını da yukarıya taşıyacaklardır."