Potanın Perileri Fransa'ya gitti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Fransa ile ikili temas maçında karşılaşmak üzere bu ülkeye gitti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla başkent Paris'e hareket eden milliler, sonrasında kara yoluyla Reims kentine geçecek.

Ay-yıldızlı takım, 25 Mayıs Pazar günü TSİ 19.00'da Complexe Rene Tys Salonu'nda Fransa ile ikili temas karşılaşmasına çıkacak. Milli takım kafilesi, 26 Mayıs Pazartesi günü Türkiye'ye dönecek.

Millilerde Olcay Çakır Turgut, Ayşe Cora, Melek Uzunoğlu ve Elif İstanbulluoğlu, bu süreçte çalışmalarını bireysel programlar dahilinde İstanbul'da sürdürecek.