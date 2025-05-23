Potanın Perileri Fransa'ya gitti

Düzenleme: Kaynak: AA
Potanın Perileri Fransa'ya gitti

A Milli Kadın Basketbol Takımı Fransa ile yapacağı maç için bu ülkeye uçtu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Fransa ile ikili temas maçında karşılaşmak üzere bu ülkeye gitti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla başkent Paris'e hareket eden milliler, sonrasında kara yoluyla Reims kentine geçecek.

Ay-yıldızlı takım, 25 Mayıs Pazar günü TSİ 19.00'da Complexe Rene Tys Salonu'nda Fransa ile ikili temas karşılaşmasına çıkacak. Milli takım kafilesi, 26 Mayıs Pazartesi günü Türkiye'ye dönecek.

Millilerde Olcay Çakır Turgut, Ayşe Cora, Melek Uzunoğlu ve Elif İstanbulluoğlu, bu süreçte çalışmalarını bireysel programlar dahilinde İstanbul'da sürdürecek.

Son Haberler
Piatek’in alternatifini Süper Lig’de buldular: Bedava gelecek
Piatek’in alternatifini Süper Lig’de buldular: Bedava gelecek
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na büyük şok! Yalan tanıklık iddiasıyla yargılanıyorlardı
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na büyük şok! Yalan tanıklık iddiasıyla yargılanıyorlardı
Norveç’te kaptan rotayı şaşırdı büyük bir felaket önledi! Az daha gelse yatak odasına girecekti
Norveç’te kaptan rotayı şaşırdı büyük bir felaket önledi! Az daha gelse yatak odasına girecekti
Dua Lipa transfer parası istedi: Ttalep ettiği rakam dudak uçuklattı
Dua Lipa transfer parası istedi: Ttalep ettiği rakam dudak uçuklattı
Özgür Özel'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak 'yolsuzluk' ifşaları! Salı gününü işaret etti... AKP'li ilk belediyenin ismini verdi...
Özgür Özel'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak 'yolsuzluk' ifşaları! Salı gününü işaret etti... AKP'li ilk belediyenin ismini verdi...