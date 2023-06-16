Potanın Perileri ilk galibiyetini aldı. Muhteşem geri dönüş

FIBA Kadınlar EuroBasket 2023 D Grubu ikinci maçında Potanın Perileri, Macaristan'la karşı karşıya geldi.
Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Arena Stozice'de oynanan mücadeleyi 69-68 kazanan milli takım, kritik bir galibiyet aldı.
Mücadelenin çeyrek sayıları şu şekilde;
1. ÇEYREK: 18-13 (Macaristan)
2. ÇEYREK: 34-26 (Macaristan)
3. ÇEYREK: 51-42 (Macaristan)
4. ÇEYREK: 69-68 (Türkiye)
Potanın Perileri grubundaki üçüncü ve son maçını Slovakya ile yapacak.
Bu mücadele 18 Haziran Pazar günü oynanacak.