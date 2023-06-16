Potanın Perileri ilk galibiyetini aldı. Muhteşem geri dönüş

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda A Milli Kadın Basketbol Takımımız, grubun ikinci Macaristan'ı 69-69 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Potanın Perileri ilk galibiyetini aldı. Muhteşem geri dönüş

FIBA Kadınlar EuroBasket 2023 D Grubu ikinci maçında Potanın Perileri, Macaristan'la karşı karşıya geldi.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Arena Stozice'de oynanan mücadeleyi 69-68 kazanan milli takım, kritik bir galibiyet aldı.

Mücadelenin çeyrek sayıları şu şekilde;

1. ÇEYREK: 18-13 (Macaristan)
2. ÇEYREK: 34-26 (Macaristan)
3. ÇEYREK: 51-42 (Macaristan)
4. ÇEYREK: 69-68 (Türkiye)

Potanın Perileri grubundaki üçüncü ve son maçını Slovakya ile yapacak.

Bu mücadele 18 Haziran Pazar günü oynanacak.

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